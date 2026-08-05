AK Parti Mersin Merkez İlçe Toroslar İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem Yeni Yürütme Kurulu'nun açıklanmasıyla resmen başladı.

Ak Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser'in açıkladığı yeni yönetimde Emin Özkaya Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Mehmet Demir Teşkilat Başkanı, Can Hakan Seçim İşleri Başkanı, İbrahim Oktay Tanıtım ve Medya Başkanı, İshak Konur Yerel Yönetimler Başkanı, Necmiddin Taşlı Ekonomi İşler Başkanı, Mecit Karakaş Sosyal Politikalar Başkanı, Ayfer Gök Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Yusuf Karan Mali ve İdari İşler Başkanı, Veli Özer İlçe Sekreteri, Nalan Erden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Aziz Baysal Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı olarak görev aldı.

Ak Parti Toroslar İlçe Yürütme kurulunun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, '' Toroslar'a hizmet yolunda güçlü bir ekip kurduk.AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulumuzun, AK Partimize, Mersin'imize ve Toroslar'ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin.Milletimizle Çeyrek Asır Toroslar Geleceğe Hazır '' dedi.