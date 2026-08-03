YENİ Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, ekonomik nedenlerle kamu borçlarını ödemekte güçlük yaşayan esnaf ve sanatkârlar için hazırladığı "Esnaf ve Sanatkârların Bazı Kamu Borçlarının Yapılandırılması ve Finansal Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Esnafın borç yüküne dikkat çekildi

Teklifin gerekçesinde, ekonomik koşullarda yaşanan değişimler, artan maliyetler, finansmana erişimdeki güçlükler, yüksek enflasyon ile kira ve enerji giderlerindeki artışın özellikle küçük işletmeler ile esnaf ve sanatkârlar üzerinde ciddi bir mali yük oluşturduğu belirtildi. Bu süreçte birçok işletmenin vergi, SGK ve BAĞ-KUR borçlarını süresinde ödeyemediği, borçların gecikme zamları ve faizlerle birlikte büyüyerek işletmelerin ekonomik faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığı ifade edildi.

Kanun teklifiyle, ödeme güçlüğü yaşayan esnaf ve sanatkârların kamuya olan kesinleşmiş vergi, SGK ve BAĞ-KUR borçlarının yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

60 aya kadar faizsiz ödeme

Teklife göre, yapılandırma kapsamındaki borçlara ilişkin gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası ve diğer fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Ana para borçları ise herhangi bir faiz uygulanmaksızın 60 aya kadar eşit taksitlerle ödenebilecek.

İcra ve haciz işlemleri duracak

Düzenleme kapsamında yapılandırmaya başvuran borçlular hakkında yürütülen icra takipleri, haciz ve elektronik haciz işlemlerinin durdurulması, yapılandırma devam ettiği sürece yeni haciz işlemi uygulanmaması da öngörülüyor.

Finansal sicil kayıtları düzenlenecek

Teklifte ayrıca, yapılandırmadan yararlanan esnaf ve sanatkârların bankacılık sistemindeki gecikmiş borç kayıtları ile kara liste niteliğindeki olumsuz kredi kayıtlarının silinmesi ve bu kişilerin kamu ya da özel bankalardan krediye erişimlerinin engellenememesi yönünde düzenlemeye yer veriliyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, esnaf ve sanatkârların istihdamın korunması, üretim ve hizmet faaliyetlerinin sürdürülmesi ile yerel ekonomilerin canlı tutulması açısından önemli bir role sahip olduğu vurgulanırken, ödeme güçlüğü yaşayan işletmelerin desteklenmesinin hem ekonomik faaliyetlerin devamlılığına hem de kamu alacaklarının tahsil edilebilirliğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kanun teklifi, görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.