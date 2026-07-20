Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tarsus İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, kongrelerin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli organizasyonlar olduğunu belirterek, teşkilat mensuplarına birlik mesajı verdi.

Konuşmasına protokol üyeleri, teşkilat mensupları, Cumhur İttifakı temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, delegeler ve davetlileri selamlayarak başlayan Gürsoy, kongrenin MHP teşkilatına, Tarsus'a, Mersin'e ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe ve il kongrelerinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılan süreç kapsamında devam ettiğini hatırlatan Gürsoy, Mersin'deki kongre sürecinin Gülnar ve Mut ilçelerinin ardından Tarsus'ta sürdüğünü ifade etti. Türkiye genelindeki kongrelerin tamamlanmasının ardından MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Mart 2027 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceğini belirten Gürsoy, tüm Mersin teşkilatlarıyla birlikte kurultayda yer alacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletinin bekasını her şeyin üzerinde gören ülkücülerin kutlu yuvası olduğunu vurgulayan Gürsoy, ülkücülüğün tek adresinin MHP olduğunu ifade etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet aklı, yüksek irade ve feraset doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Gürsoy, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışının ülkücü hareketin temel ilkesi olduğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı ve "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Gürsoy, MHP Mersin İl ve İlçe Teşkilatları olarak Cumhur İttifakı ruhunu Mersin'de birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşattıklarını söyledi.

Tarsus'ta gerçekleştirilen kongrenin ayrılığın değil birleşmenin, kırgınlığın değil kardeşliğin adresi olduğunu ifade eden Gürsoy, kongre salonunda gördüğü birlik ve beraberlik tablosunun Tarsus'a yakıştığını belirtti.

Kongrede seçilecek ilçe başkanı ve yönetiminin önemli bir sorumluluk üstleneceğini vurgulayan Gürsoy, yeni yönetimin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emanetini daha ileriye taşımak için büyük bir gayret göstereceğine inandığını ifade etti.

Tarsus'un her mahallesinde ve her hanesinde Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışını daha güçlü şekilde hissettirmek için çalışacaklarını belirten Gürsoy, kongreden çıkacak birlik ruhunun hem Tarsus'ta MHP'yi hem de Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendireceğini söyledi.

MHP Mersin İl Başkanlığı olarak tüm ilçe teşkilatlarıyla birlikte Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Gürsoy, hiçbir fitneye ve ayrıştırma girişimine fırsat vermeden omuz omuza mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda bugüne kadar Milliyetçi Ülkücü Hareket'e hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Gürsoy, kongrenin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederek birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi. Gürsoy, konuşmasını "Var olsun Bilge Lider Devlet Bahçeli, var olsun Milliyetçi Ülkücü Hareket. Ne mutlu Türküm diyene." sözleriyle tamamladı.