AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'nın Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Aldemir, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği destansı direnişin simgesi olduğunu belirterek, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu kararlılığın hafızalardan silinmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını dile getiren Aldemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde canı pahasına meydanlara inmiş, tanklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle durarak tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bu millet o gece diz çökmedi, bundan sonra da asla diz çökmeyecektir."

"Milletimiz Hain Darbe Girişimine Geçit Vermedi"

15 Temmuz gecesinde Çanakkale ruhunun ve Kuvâ-yi Milliye şuurunun yeniden hayat bulduğunu belirten Aldemir, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin milletin kararlı duruşu sayesinde başarısızlığa uğradığını söyledi.

Aldemir, kadın, erkek, genç ve yaşlı milyonlarca vatandaşın meydanlara çıkarak milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, verilen mücadelenin sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değil, aynı zamanda demokrasiye, bayrağa ve devlete sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

"15 Temmuz Ruhunu Yaşatmak Ortak Sorumluluğumuz"

15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir demokrasi destanı olduğunu vurgulayan Aldemir, milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin kararlılığı sayesinde yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Aldemir, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı her zaman uyanık olunması gerektiğini kaydetti.

Şehit ve Gazilere Vefa Mesajı

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anan AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Aldemir, mesajını, "Rabbim milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." sözleriyle tamamladı.