CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılının ilk beş ayında gerçekleştirdiği 74,6 milyar TL'lik harcamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Dinçer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu.

Önergesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın günlük yaklaşık 500 milyon TL'ye ulaştığı belirtilen harcamalarının kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğunu ifade eden Dinçer, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde kamu kaynaklarının hangi önceliklere göre kullanıldığının açıklanması gerektiğini vurguladı.

"Millet geçim derdindeyken bu harcamalar açıklanmalı"

Türkiye'de ekonomik krizin etkilerinin derinleştiğini belirten Dinçer, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığını, asgari ücretlilerin ay sonunu getirmekte zorlandığını, gençlerin işsizlikle mücadele ettiğini ve çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle üretimden uzaklaşma noktasına geldiğini söyledi.

Bu süreçte kamu bütçesinden yalnızca beş ayda 74,6 milyar TL harcama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söz konusu kaynağı hangi faaliyetlerde kullandığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Dinçer, harcamaların ayrıntılarının şeffaf biçimde paylaşılmasını istedi.

"Tasarruf sadece vatandaşa mı uygulanıyor?"

Soru önergesinde kamu kurumlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dikkat çeken Dinçer, tasarruf çağrılarının yalnızca vatandaşlara yöneltilmemesi gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamalarının birçok bakanlığın bütçesini geride bıraktığını belirten Dinçer, eğitim, tarım, üretim ve istihdam gibi alanlarda kaynak ihtiyacının devam ettiği bir dönemde bu büyüklükteki harcamaların gerekçesinin açıklanmasını talep etti.

"Hiçbir kamu kurumu denetimden muaf değildir"

Hiçbir kamu kurumunun eleştiri ve denetimden muaf olmadığını vurgulayan Dinçer, kamu bütçesinin 86 milyon vatandaşın ortak kaynağı olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rekor düzeye ulaşan harcamalarının tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanmasının zorunlu olduğunu ifade eden Dinçer, millet geçim sıkıntısı yaşarken kamu kaynaklarını kullanan tüm kurumların hesap vermesinin demokratik bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Dinçer, kamu kaynaklarının verimli, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla kullanılması gerektiğini belirterek, konuya ilişkin sorularının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanmasını beklediğini kaydetti.