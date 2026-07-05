Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Mersin sahillerinde yaşanan yoğunluk, kıyıların ortak kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Birlikte EMO Platformu, vatandaşlardan gelen görüş ve gözlemler doğrultusunda yetkili kurumlara şeffaflık, denetim ve kamuoyunu bilgilendirme çağrısında bulundu.

Platform tarafından yapılan açıklamada, bazı kıyı alanlarında sabit şemsiye, şezlong ve benzeri ekipmanların sezon boyunca aynı noktalarda tutulduğu yönünde vatandaşlardan geri bildirimler alındığı belirtildi. Bu durumun, vatandaşların denize serbest şekilde ulaşabilecekleri alanları daralttığı yönünde değerlendirmelerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunda bazı kıyı bölgelerinde tel çitler, kontrollü giriş uygulamaları ve konteyner yapılar bulunduğuna ilişkin çeşitli söylem ve değerlendirmelerin yer aldığına dikkat çekildi. Söz konusu iddiaların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının ancak ilgili kurumların yapacağı inceleme ve resmi açıklamalarla netlik kazanabileceği vurgulandı.

Platform, kamuoyunda bazı kamu görevlilerinin konteyner alanlarını kullandığı veya bu alanlarda konakladığı yönünde çeşitli duyumların da dile getirildiğini belirterek, bu konuda doğrulanmış herhangi bir tespit ya da iddialarının bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, kamuoyunda konuşulan bu hususların da diğer değerlendirmeler gibi ilgili kurumlar tarafından şeffaf biçimde ele alınmasının kamu güveni açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Birlikte EMO Platformu, herhangi bir kişi, kurum veya işletmeyi hedef göstermeyi amaçlamadıklarını belirterek, amaçlarının vatandaşlardan gelen görüş, gözlem ve duyumların kamu yararı çerçevesinde değerlendirilmesi, kıyıların ortak kullanım hakkının korunması ve kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalarla giderilmesi olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Mersin'in Türkiye'nin en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip olduğuna dikkat çekilerek, kıyıların korunmasının yalnızca hukuki bir yükümlülük değil, gelecek kuşaklara karşı ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Vatandaşların denize engelsiz ulaşabilmesi, kıyılardan eşit şekilde yararlanabilmesi ve doğal kıyı yapısının korunmasının kent yaşamının kalitesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Platform, kıyı alanlarına ilişkin tüm değerlendirmelerin somut veriler ışığında, tarafsızlık, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade ederek; ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak aklıyla yürütülecek şeffaf bir sürecin hem kamuoyundaki tereddütleri gidereceğini hem de Mersin kıyılarının doğal kimliğinin korunmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Birlikte EMO Platformu, ilgili kurumlara yaptığı çağrıda kıyı alanlarında yürütülen uygulamalar hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesini, vatandaşlardan gelen talep ve değerlendirmelerin titizlikle incelenmesini, gerekli görülmesi halinde yerinde denetimlerin gerçekleştirilmesini ve elde edilen sonuçların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Platform Sözcüsü Seyfettin Atar imzasıyla yayımlanan açıklama, "Mersin'in kilometrelerce uzanan kıyıları hepimizin ortak değeridir. Korunan her metre kıyı, gelecek kuşaklara bırakılacak ortak bir yaşam alanıdır." ifadeleriyle sona erdi.