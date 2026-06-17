Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Mersin'de kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde önemli değişikliklere gidildi.

Kararname ile Toroslar, Akdeniz, Silifke, Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde görev yapan kaymakamların yerleri değiştirilirken, Mersin Valiliği bünyesinde de yeni vali yardımcısı atamaları gerçekleştirildi.

Buna göre, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığına atanırken, Akdeniz Kaymakamlığı görevine Murat Beşikçi getirildi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Eyüp Fırat Silifke Kaymakamlığına, Emrah Aslan ise Gülnar Kaymakamlığına atandı.

Mersin'den ayrılan mülki idare amirleri arasında Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in Konya Vali Yardımcılığına, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in Tokat Vali Yardımcılığına, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar'ın Ankara Keçiören Kaymakamlığına ve Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'ın Konya'nın Yalıhüyük ilçesi Kaymakamlığına atanması yer aldı. Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı ise Sivas'ın Ulaş ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

Kararname kapsamında Zerrin Çay Beşikçi ile Türker Çağatay Halim de Mersin Vali Yardımcılığı görevlerine atandı.

Öte yandan Mersin Valiliği Hukuk Müşaviri Altuğ Çağlar da Kırşehir Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Yayımlanan kararnameyle birlikte Mersin'de mülki idare kadrolarında kapsamlı bir yenilenme yaşanırken, yeni atanan yöneticilerin önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.

Mersin Time olarak yeni görevlerine atanan tüm mülki idare amirlerine başarılar diliyoruz.