Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun sürdürülebilir, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam sürmesine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla "Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü"nü hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ödülün ilk takdimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün aziz hatırasına ithaf edildi. Bu tercih, İnönü'nün, "Biz beynelmilel sulh için kendi muhitimiz ve kendi vaziyetimiz dahilinde uzun senelerden beri rastgeldiğimiz bütün müşkülü iktiham ederek çalıştık. Ve muvaffak olduk." sözlerinde ifadesini bulan barış vizyonuna dayandırıldı.

Sürdürülebilir sağlıklı yaşam anlayışını toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen Sağlıklı Yaşam Vakfı, sağlık, mutluluk ve toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf; başta kadınlar ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik yaşam kalitesini artırıcı projeler geliştirirken, araştırmalar yürütüyor, köy projeleri hayata geçiriyor, sağlıklı yaşam ve spor programları düzenleyerek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması da vakfın öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleyen vakıf, "Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü" projeleriyle her bireyin sağlıklı bir yaşam hakkına sahip olduğu anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Vakıf yetkilileri, Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri'nin sürdürülebilir bir anlayışla her yıl verilmeye devam edeceğini belirterek, sağlık ve barış alanlarında topluma değer katan kişi, kurum ve kuruluşların önümüzdeki dönemlerde de ödüllendirileceğini ifade etti.