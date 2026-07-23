BİRLİKTE EMO Platformu temsilcileri, Enerjisa Toroslar EDAŞ Mersin Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Mersin'in enerji gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Enerjisa Toroslar EDAŞ Mersin Bölge Müdürü Tayfun Sevindik ile Müşteri Operasyonları Müdürü Ejder Özdemir Uzun'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, elektrik dağıtım hizmetleri, şebeke yatırımları, bakım ve işletme faaliyetleri, enerji arz güvenliği ile kentin mevcut ve gelecekteki enerji ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda ayrıca elektrik tesislerinde yürütülen teknik denetim süreçleri, yeni mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, elektrik güvenliğinin artırılması, periyodik teknik denetimlerin yaygınlaştırılması ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi konuları da değerlendirildi.

Taraflar, teknik bilgi ve mesleki deneyimin paylaşılmasının yanı sıra kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmede, kamu yararını önceleyen çalışmaların ortak akıl anlayışıyla sürdürülmesinin Mersin'in enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

BİRLİKTE EMO Platformu yetkilileri, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi, güvenli ve sürdürülebilir elektrik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla yapıcı diyalog içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Platform, nazik ev sahiplikleri ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Enerjisa Toroslar EDAŞ Mersin Bölge Müdürü Tayfun Sevindik ile Müşteri Operasyonları Müdürü Ejder Özdemir Uzun'a teşekkür ederek, gerçekleştirilen görüşmenin Mersin'in enerji altyapısına ve enerji güvenliğine yönelik ortak çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti.