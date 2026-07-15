Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine ve devletin bekasına yönelik kapsamlı bir işgal teşebbüsü olduğunu belirtti.

Yıldız, FETÖ'nün yıllar boyunca devletin kritik kurumlarına sızarak küresel güçlerin taşeronluğunu üstlendiğini ifade ederek, darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Teşkilatı ve Özel Harekât Başkanlığı başta olmak üzere devletin stratejik kurumlarının hedef alındığını söyledi.

Milletin 15 Temmuz gecesi istiklalinden ve istikbalinden vazgeçmediğini vurgulayan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara çıkarak tanklara, uçaklara ve kurşunlara karşı cesaretle direndiğini kaydetti. Darbe girişiminde 250 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 193 kişinin ise gazi olduğunu hatırlatan Yıldız, 15 Temmuz'un millet iradesinin her türlü vesayet girişimine üstün geldiği tarihi bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındığını ifade etti.

Memur-Sen teşkilatlarının da darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Genel Başkan Ali Yalçın'ın çağrısıyla meydanlarda yer aldığını belirten Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanında teşkilat ve üyeleriyle milli iradenin yanında durduklarını söyledi. Böylesi dönemlerde sessiz kalmanın tarafsızlık değil, sorumluluktan kaçmak anlamına geldiğini dile getiren Yıldız, 15 Temmuz'da Memur-Sen camiasının da şehitler verdiğini, bu fedakârlıkların hem sendikanın hem de milletin ortak hafızasında daima yaşayacağını ifade etti.

Açıklamasında, 15 Temmuz'un yalnızca bir gecenin değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin kendi kaderine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini ve millet iradesinin vesayet düzenine karşı üstünlüğünün tescillendiğini söyledi.

Yıldız, darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından Türkiye'yi zayıflatmaya yönelik girişimlerin farklı yöntemlerle sürdüğünü belirterek, ekonomik baskılar, terör saldırıları, uluslararası manipülasyonlar, dezenformasyon kampanyaları ve toplumsal kutuplaşmayı körükleyen provokasyonlarla aynı hedeflerin devam ettirilmeye çalışıldığını ifade etti. Günümüzde de sığınmacılar, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi üzerinden toplumsal huzuru hedef alan girişimlere karşı aynı birlik ve beraberlik ruhunun korunması gerektiğini dile getirdi.

15 Temmuz'un en büyük mirasının milli iradeye sahip çıkmak, kardeşliği korumak ve bağımsızlıktan taviz vermemek olduğunu belirten Yıldız, bu bilinç yaşadığı sürece milletin birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını söyledi.

Memur-Sen'in dün olduğu gibi bugün de demokrasinin, milli iradenin, hukukun ve Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinin yanında yer almaya devam edeceğini ifade eden Yıldız, emeği savunurken de ülkenin geleceğine sahip çıkarken de aynı sorumluluk anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yıldız, 15 Temmuz'un en önemli derslerinden birinin tehditlerin yalnızca dışarıdan değil, içeriden de gelebileceğini gösterdiğini belirterek, milletin her zamankinden daha uyanık, bilinçli ve birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda Yıldız, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediklerini ifade ederek, "İhanet unutulmayacak, milletimizin o karanlık geceyi aydınlığa çeviren destansı direnişi nesilden nesile yaşamaya devam edecektir." dedi.