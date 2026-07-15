Mersin Büyükşehir Belediyesinin 21 kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerden 38'i LGS'de yüzde 1'lik, 246'sı ise yüzde 10'luk başarı dilimine girdi. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinden çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Kentin 10 ilçesinde faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i yüzde 1'lik, 246'sı ise yüzde 10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincilerinin de Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinden çıkması, verilen eğitimin niteliğini bir kez daha ortaya koydu.

Ücretsiz kaynak desteği, birebir etütler, deneme sınavları, yemek ikramı, rehberlik hizmetleri ve sosyal desteklerle sınava hazırlanan gençler, elde ettikleri başarıda Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinin önemli katkısı olduğunu ifade ederken, veliler de çocuklarına sunulan eğitim hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'Elde edilen başarılar, planlı ve bütüncül bir eğitim anlayışının sonucu'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, elde edilen başarıların planlı ve bütüncül bir eğitim anlayışının sonucu olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak sınav sürecinde öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerine değil, motivasyonlarına da destek olduklarını ifade eden Karakuş, 'LGS sınavı hazırlığında destek olduğumuz öğrencilerimizin başarılı sonuçlarının haklı gururunu yaşıyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediyesinin tüm kurs merkezlerinde müfredata uygun konu anlatımları ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu desteği sunduklarını söyleyen Karakuş, 'Birebir etütler ve haftalık deneme sınavlarıyla bu sürece hazırladığımız öğrencilerimizin, yıl boyunca sosyal etkinliklerle de yanlarında olduk. Yaptığımız aylık ev ziyaretleriyle, velilerimizi de bu sürece dahil etmiş olduk. Önümüzdeki yıl da bu başarının üstüne çıkabilmek için planlamalarımızı yaptık ve çalışmalarımızı hızlandırdık' diye konuştu.

Kurs merkezlerinde öğrencilere ücretsiz konu anlatım föyleri, test kitapları, deneme sınavları, yemek ikramı ve birebir etüt desteği sunduklarını kaydeden Karakuş, rehberlik hizmetleriyle de öğrencilerin sınav sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

'27 Temmuz'a kadar tüm kurs merkezlerimizde LGS tercih desteği sunuyoruz'

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 27 Temmuz tarihine kadar 21 kurs merkezinde öğrenci ve velilere yönelik ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti sunacaklarını da belirten Karakuş, 'Tercihlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi kurs merkezlerimize bekliyoruz' diyerek, sağlıklı ve doğru bir tercih için adayları kendilerine en yakın kurs merkezine davet etti.