Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakını ve gazi ailesiyle bir araya geldi. Beşikci, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin ve fedakarlıklarıyla milletin gönlünde yer edinen gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında ilk olarak 2007 yılında şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mustafa Kömürcü'nün ailesiyle bir araya gelen Beşikci, aile fertleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Beşikci, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı ve huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanların daima minnetle anılacağını ifade etti.

Program kapsamında daha sonra 15 Temmuz gazisi Polis Memuru Mehmet Özgişi ve ailesiyle de buluşan Beşikci, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yaparken FETÖ mensuplarının saldırısında yaralanan Özgişi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, millet adına teşekkür etti.

'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız'

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna görev yapan tüm güvenlik güçlerine minnettar olduklarını belirten Beşikci, '15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan hainlere karşı kahramanca görev yapan, vatan savunmasında canla başla mücadele eden bütün kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Milletimizin yazdığı bu direniş destanını ve 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.' ifadelerini kullandı.