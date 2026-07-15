Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Mezitli ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal desteklerini sürdürdü. Tepeköy Mahallesi'nde düzenlenen törende üreticilere feromon tuzağı, sulama borusu, süt soğutma tankı ile çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Törende, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı küçük ölçekli üreticilere feromon tuzakları dağıtıldı. Mezitli'de 453 üreticiye toplam 13 bin 520 adet feromon tuzağı teslim edilirken, proje kapsamında Mersin genelinde 2 bin 700 üreticiye toplam 80 bin feromon tuzağı ulaştırılacağı bildirildi. Destekle zararlı popülasyonunun takip edilmesi, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve ürün kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Sulama altyapısı güçlendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada verimliliği artırmak amacıyla sulama kooperatiflerine boru desteğini de sürdürdü. Bu kapsamda Kuzucu ve Zeybekler Sulama Kooperatiflerine toplam 3 bin 800 metre HDPE boru teslim edilirken, Bozön, Takanlı ve Kocayer Sulama Kooperatiflerine de çelik boru desteği verileceği belirtildi. Böylece Mezitli genelinde yaklaşık 7 kilometrelik sulama borusu desteği sağlanmış olacak.

Makine ve ekipman desteği de verildi

Dağıtım programında üreticilere 1 ceviz soyma makinesi, 5 hamur yoğurma makinesi ile küçük ölçekli süt üreticileri için 2 adet 300 litrelik süt soğutma tankı teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında il genelinde toplam 100 süt soğutma tankını üreticilerle buluşturmayı hedefliyor.

'Üreticilerimizi dinleyerek projeler geliştiriyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, tarımın ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticiler, kooperatifler ve muhtarlarla ortak akıl doğrultusunda projeler geliştirdiklerini söyledi.

2019 yılından bu yana sulama borusu desteğini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Şahutoğlu, bu yıl itibarıyla toplam 564 kilometre sulama borusu desteğine ulaşacaklarını belirtti. Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Şahutoğlu, 'Güçlü üretici güçlü tarım, güçlü tarım ise güçlü bir ülkenin teminatıdır' dedi.

Başkan Tuncer ve Yılmaz'dan desteklere teşekkür

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in üreticinin ihtiyaç duyduğu her konuda destek verdiğini belirterek, sağlanan katkıların çiftçiye önemli güç kazandıracağını söyledi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Mersin'in tarıma yapılan yatırımlar açısından şanslı bir kent olduğunu ifade ederek, sulama borusundan feromon tuzağına kadar birçok alanda verilen desteklerin üreticilerin yükünü hafiflettiğini kaydetti.

Üreticiler desteklerden memnun

Desteklerden yararlanan üreticiler ise feromon tuzakları sayesinde ilaç maliyetlerinin azalacağını, süt soğutma tanklarının ürün kalitesini artıracağını ve sulama borularıyla yıllardır yaşanan altyapı sorunlarının çözüleceğini belirterek Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.