BİRLİKTE EMO Platformu, Mersin'de elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin ardından parklar, çocuk oyun alanları, yüzme havuzları ve halka açık tüm yaşam alanlarında zorunlu periyodik elektrik güvenliği denetimlerinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 15 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Yamaç Ali Erdemci'nin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, elektrik kaynaklı ölümlerin kader olmadığı vurgulanarak, bu tür kazaların büyük bölümünün düzenli bakım, teknik kontroller ve etkin denetimlerle önlenebileceğine dikkat çekildi.

Geçmiş yıllarda çocuk oyun alanları, parklar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal yaşam alanlarında meydana gelen elektrik kazalarının ihmallerin sonuçlarını gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, yakın zamanda Ferdi Zeyrek'in evindeki yüzme havuzunun makine dairesinde meydana gelen elektrik kazasında hayatını kaybetmesinin de elektrik güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Yaz mevsiminde parklar, yüzme havuzları, aquaparklar, oteller, siteler ve sosyal tesislerin binlerce vatandaş tarafından kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, su ile elektriğin bir arada bulunduğu alanlarda en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği kaydedildi.

BİRLİKTE EMO Platformu, çocuk oyun alanları, parklar, yüzme havuzları, aquaparklar, süs havuzları, havuz makine daireleri, enerji odaları, elektrik panoları, açık alan aydınlatmaları, metal direkler, reklam panoları, işletmelerin halka açık bölümleri ile vatandaşların temas edebileceği tüm elektrik tesisatlarının, asansörlerde uygulanan sisteme benzer şekilde zorunlu periyodik elektrik güvenliği denetimine tabi tutulmasını istedi.

Açıklamada, asansörlerin belirli aralıklarla yetkili teknik ekipler tarafından kontrol edilmeden hizmete açılamadığı hatırlatılarak, insan hayatını doğrudan etkileyen elektrik tesisatlarının da yetkin elektrik mühendislerinin gözetiminde düzenli olarak denetlenmesi ve belgelendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Geçmiş yıllarda belediyeler ile Elektrik Mühendisleri Odası arasında teknik iş birliği ve periyodik denetim mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu ancak bu sistemlerin yaygın ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilemediği belirtilen açıklamada, artık bu konuda daha fazla gecikmeye tahammül olmadığı vurgulandı.

Platform, başta belediyeler olmak üzere Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, enerji dağıtım şirketleri ve ilgili tüm kurumları ortak bir "Elektrik Güvenliği Seferberliği" başlatmaya davet etti.

Açıklamada, elektrik güvenliği denetimlerinin yalnızca şikâyet üzerine yapılan kontroller olmaktan çıkarılarak, risk esaslı, kayıt altına alınan, belgelendirilen, şeffaf, bağımsız ve düzenli bir periyodik elektrik güvenliği denetim sistemine dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi.

"Elektrik ikinci bir hata yapma şansı tanımaz" denilen açıklamada, Yamaç Ali Erdemci ile Ferdi Zeyrek'in yaşadığı acıların bir daha tekrarlanmaması için gerekli teknik ve idari adımların vakit kaybedilmeden atılması gerektiği belirtildi.

BİRLİKTE EMO Platformu, amaçlarının herhangi bir kişi ya da kurumu suçlamak olmadığını, insan hayatını merkeze alan, bilimsel esaslara dayalı, bağımsız ve sürekli bir elektrik güvenliği denetim sisteminin oluşturulması için çağrıda bulunduklarını belirterek, "Denetimsizlik son bulmalıdır. Elektrik ölümleri son bulmalıdır. Çünkü insan hayatı her türlü ihmalin ve gecikmenin üzerindedir." ifadelerine yer verdi.