Bakan Fidan 'Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe' etkinliğine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkili görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: İHA