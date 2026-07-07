Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Erman Akıllı, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayiindeki dönüşümünün NATO içindeki konumunu güçlendirdiğini belirterek, '20 yıl önce Batılı liderler Türkiye'ye geldiklerinde turistik alışveriş yapıyordu. Bugün ise ilk durakları savunma sanayimiz oluyor' dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Erman Akıllı, Türkiye'nin son 20 yılda izlediği aktif dış politika ve savunma sanayiindeki atılımlarla NATO içerisinde etkisini artırdığını belirterek, Avrupa güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceğini ifade etti.

İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akıllı, Türkiye'nin son yıllarda dış politikada kendi stratejik önceliklerini belirleyen ve uluslararası sistemde ağırlığını hissettiren bir ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisinin Türkiye'ye önemli kazanımlar sağladığını dile getiren Akıllı, 'Türkiye Cumhuriyeti ona biçilen rolü değil, kendi çizdiği geleceği yaşayabilen, muktedir bir devlet. Son 20 yılda aktif dış politika ve lider diplomasisi sayesinde Türkiye uluslararası alanda önemli kazanımlar elde etti' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez'

NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda 'NATO 3.0' kavramının öne çıktığını belirten Akıllı, ittifakın yeni güvenlik mimarisinde Avrupa'nın savunma sorumluluğunu daha fazla üstleneceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Akıllı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in NATO'nun yeniden tanımlanacağına yönelik açıklamalarını hatırlatarak, 'Eğer Avrupa'nın güvenliği daha fazla Avrupa'nın sorumluluğuna bırakılacaksa, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinden söz edilebilir mi? NATO'nun yeni versiyonu şekillenecekse Türkiye Cumhuriyeti'nin talep ve beklentilerini dikkate almak zorundalar' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dış politikada olduğu gibi uluslararası güvenlik alanında da etkisini sürekli artırdığına işaret eden Akıllı, bu nedenle Ankara'nın NATO içindeki ağırlığının daha da artacağını kaydetti.

'20 yıl önce halı bakmaya gelen liderler, bugün savunma sanayii ürünlerini inceliyor'

'NATO 3.0' tartışmalarının aynı zamanda değişen stratejik dengelerin ve 21. yüzyılın güvenlik ihtiyaçlarının bir sonucu olduğunu belirten Akıllı, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyenin uluslararası ilgiyi önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Türkiye'nin artık yalnızca kendi savunma ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda ileri teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke haline geldiğini ifade eden Akıllı, şunları kaydetti:

'20 yıl öncesinde Batılı liderler Türkiye'ye geldiklerinde halılara bakıyor, turistik yerleri geziyor, çanak çömlek alıyorlardı. Bugün ise ilk durakları savunma sanayimiz oluyor. Türkiye ile savunma alanında anlaşmalar yapmak, geliştirilen ileri teknolojileri kendi ülkelerine taşımak istiyorlar. Bu tablo, Türkiye'de son 20 yılda yaşanan dönüşümün ne kadar somut ve gerçek olduğunun göstergesidir.'

Akıllı, savunma sanayiinde elde edilen başarıların Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirterek, bunun NATO başta olmak üzere uluslararası platformlarda Ankara'nın elini daha da kuvvetlendirdiğini sözlerine ekledi.