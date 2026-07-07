İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Babasının kendisine yazdığı mektubu okuyan Zeynep Göktay, duygusal anlar yaşadı.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, 'Lüküs Hayat' operetinde 28 yıl boyunca canlandırdığı 'Rıza' karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Zihni Göktay, 5 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene usta sanatçının ailesi, yakınları, sanatçı dostları, kültür sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Sahneye konulan Göktay'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında nöbet tutulurken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

'Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz'

Törende konuşan Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, babasının kendisine yazdığı mektubu okuyarak, 'Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda bana yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz. Hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. Yazı burada ama ben tekrar deşifre ettim, bir hatam olduysa affola. 'Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu bu tattığım, bin bir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana 'Yolun açık olsun' diyorum güzel kızım. Yalnız, başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak çok daha zor. Tiyatocu evli kadın olmak çok çok zor. Tiyatrocu, evli ve anne bir kadın olmak çok çok çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum. Kendine ve seyircine olan saygın, tiyatroya olan saygının temelidir. Bunlar seni yükseklere çıkaracaktır. Şimdilerde 'Zihni Göktay'ın kızı Zeynep' diyorlar. İleride 'Zeynep Göktay'ın babası' desinler bana. Bu ülkede insanlar maalesef işini, eşini, aşını seçme özgürlüğüne kağıt üzerinde sahip gibi görünüyorlarsa da gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Sen ilkini doğru seçtin, ikincisini de doğru seçeceğinden kuşkum yok. Zaten başta ikisini doğru seçersen aşını da seçme özgürlüğüne sahip oluyorsun. Zeynep'im unutma, ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil' Getirdin ama. 'Bu böyle bir sanattır. Güzellikler, şans, başarı, sağlık, mutluluklar geleceğinde ve ilerleyeceğin yolda sana yardımcı olsun. Yoluna halı olsun ki ayakların bu dikenli yolda incinmesin. Hadi rastgele. Babişkon ' Ben başka bir şey söyleyemeyeceğim' dedi.

'Zihni Göktay büyük bir sanatçıydı'

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Hikmet Körmükçü, Zihni Göktay'ın büyük bir sanatçı olduğunu söyleyerek, '53 yıl bir ömrün belki yarısından fazlası. Bir sürü oyunlarda birlikte oynadık. Ağladık, güldük. Çok sevindik, bazen mutsuz olduk, bazen çok mutlu olduk. Hep birbirimize destek olduk. O kadar çok şey anlattılar ki onun hakkında. Bana çok fazla söz kalmadı zaten. Zihni Göktay büyük bir sanatçıydı. Dosttu, arkadaştı. Onun şakalarını çok özleyeceğim. Fıkralarını özleyeceğim. Sahnede beni deli etmesini özleyeceğim. Hiç yakışmıyor ona. Bu şekilde olmayacaktı sahnede. Herkesin başı sağ olsun, evlatlarının başı sağ olsun' diye konuştu.

Oyuncu Hakan Altıner, '28 Ekim gecesi burada Köşe Başı oyunu Zihni Göktay için perde açacak. Ruhu şad olsun' dedi.

Anma töreninin ardından usta oyuncu Zihni Göktay'ın cenazesi, salondakilerin gözyaşları ve alkışları eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Usta sanatçının cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.