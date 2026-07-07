Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu hareketlenirken, artan düğün salonu maliyetleri nedeniyle birçok çift açık hava organizasyonlarını tercih etmeye başladı. Mahalleler, site bahçeleri, köy meydanları ve yaylalar düğün salonlarını aratmayan mekanlara dönüşüyor.

Mersin'de uzun yıllardır organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Samet Karataş, son dönemde açık hava organizasyonlarına ilginin önemli ölçüde arttığını söyledi. Vatandaşların hem ekonomik hem de daha samimi bir ortamda düğün yapmak istediğini belirten Karataş, 'Artan salon fiyatları nedeniyle çiftler alternatif mekanlara yöneliyor. Mahalleler, site bahçeleri, köy meydanları ve yaylalarda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda canlı orkestramız, profesyonel ses ve ışık sistemlerimiz ve deneyimli ekibimizle hizmet sunuyoruz. Böylece açık alanları adeta modern bir düğün salonuna dönüştürüyoruz' dedi.

Açık hava organizasyonlarının sadece çiftlere ekonomik avantaj sağlamadığını ifade eden Karataş, organizasyon sektörüne de önemli katkı sunduğunu dile getirdi. Karataş, 'Bu organizasyonlar sayesinde müzisyenler, fotoğrafçılar, organizasyon personeli ve teknik ekipler de istihdam ediliyor. Hem çiftler bütçelerini koruyor hem de sektör hareketlilik kazanıyor' diye konuştu.

Uygun maliyet ve doğal atmosferin açık hava organizasyonlarına olan ilgiyi her geçen yıl artırdığını kaydeden Karataş, Mersin başta olmak üzere çevre illerde de çiftlerin en mutlu günlerinde hizmet sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.