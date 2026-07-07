HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle cami ve Kur'an kurslarında başlayan Yaz Kur'an Kursları için açılış programı düzenlendi.

Hakkari İl Müftülüğünce Merkez Dörtyol Camii'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Hüseyin Okuş; 'Yaz Kur'an kurslarının açılmasıyla bütün camilerimizde çiçek açtı. İnşallah bu dönemde cami ve Kur'a-nla buluşacağız. Sizlerin katılımı ve din görevlilerimizin gayretleriyle dini etkinliklerle geçireceğimiz güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Onun için okullarınızın tatile girmesini bir fırsat olarak değerlendirelim. Hocalarımızın tavsiyelerine uyarsak bu dönemi çok güzel değerlendirmiş ve Kur'an-ı kerimi, temel dini bilgileri, ibadet ile itikadı öğrenmiş olacağız. Bunu sağlamak için sabah erkenden cami Kur'an kurslarımızı doldurmaya devam edeceğiz' dedi.

Programa, din görevlileri, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.