Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki yıl önce deneme amacıyla ekilen salep, bu yıl ticari üretime dönüşerek ilk başarılı hasadını verdi. Katma değeri yüksek alternatif ürün arayışındaki çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olan salep yetiştiriciliği, ilçe tarımında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapan Kerim Erişmiş'in tarlasında gerçekleştirilen hasat programına Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de katıldı. Tarlada yapılan incelemelerde, koruma altındaki endemik bitkiler arasında yer alan salebin bölge iklimine ve toprak yapısına tamamen uyum sağladığı ve yüksek verim verdiği gözlemlendi. İlk yıllarda tecrübe eksikliği nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını ancak zamanla üretim tekniklerini geliştirdiklerini belirten çiftçi Kerim Erişmiş, salep, safran ve sarımsak üretiminde başarıyı yakaladıklarını ifade etti. Gerçekleştirdikleri hasattan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getiren Ermiş, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz hasatta bir yumrudan üç-dört yumru elde ettiğimizi gördük. Bu bizim için çok sevindirici. Safran ve sarımsakta da güzel sonuçlar aldık. Devletimizin, valiliğimizin ve kaymakamlığımızın destekleriyle bu ürünlerin üretimi daha da artacaktır. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından birçok çiftçiye salep yetiştiriciliği eğitimi verildi. Ben de tüm çiftçilerimize salep üretimini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yıllarda çiftçiye önemli gelir sağlayacak bir ürün olduğuna inanıyorum' dedi.

'Artık üretimi değil, pazarlamayı konuşuyoruz'

İlçede salep yetişmez algısının yıkıldığını ifade eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, tarımsal üretimde yeni bir vizyonun önünün açıldığını belirterek, 'Bir zamanlar Yüksekova'da salep yetişmez deniliyordu. Bugün ise bunun mümkün olduğunu hep birlikte görüyoruz. Artık üretilir mi sorusunu değil, nasıl pazarlanır sorusunu konuşuyoruz. Geçen yıl oluşturduğumuz demonstrasyon alanında bugün başarılı bir hasat gerçekleştirdik. Bu sonuç, Yüksekova'nın salep üretiminde önemli bir merkez olabileceğini gösteriyor' dedi.

'Kuru salebin kilogramı 15 bin lirayı buluyor'

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, 2025 yılının kasım ayında başlatılan demonstrasyon projesi kapsamında Yoncalı köyünde salep, safran ve sarımsak ekimi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, elde edilen yüksek verimin projenin başarısını tescillediğini söyledi. Salep üretiminin ekonomik getirisine dikkati çeken İnan, yaş salep kilogram fiyatı 2 bin 500-3 bin TL ve kuru salep kilogram fiyatı ise 14 bin-15 bin TL olduğunu belirtti. İnan, 'Dikimini yaptığımız her bir yumrudan üç-dört yeni yumru elde ettik. Bu da Yüksekova'da salep yetiştiriciliğinin başarılı olduğunu gösteriyor. Amacımız hazırlayacağımız yeni projelerle ilçemizde salep ve safran üretimi yapan çiftçi sayısını artırarak yüksek katma değerli ürünlerin üretimini yaygınlaştırmaktır. Salep, çiftçilerimiz için önemli bir gelir kaynağı olma potansiyeline sahip' dedi.