Getir, çikolata tercihlerini açıkladı. Çikolata siparişleri Sevgililer Günü öncesi 13 Şubat'ta zirveye ulaştı. Getir'de tek seferde verilen rekor çikolata siparişi ise Batman'dan geldi.

Her yıl 7 Temmuz'da kutlanan Dünya Çikolata Günü kapsamında Getir, kullanıcılarının 2026 yılının ilk yarısına ait çikolata tercihlerini paylaştı. Verilere göre kullanıcıların favorisi geçen yıl olduğu gibi sütlü çikolata oldu. Onu sırasıyla bitter ve beyaz çikolata takip etti. Kaplamalı gofretler ilk sıradaki yerini korurken, bar ve tablet çikolatalar da en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer aldı.

Çikolata siparişlerinde kullanıcıların sepetlerindeki en popüler eşlikçisi ise gazlı içecekler oldu. Gazlı içecekleri ise doğal maden suyu takip etti.

Çikolata siparişlerinin favori zamanı: Cumartesi akşamı

Getir verileri, çikolata keyfinin en çok hafta sonlarında yaşandığını gösterdi. Getir ve GetirBüyük kullanıcıları en çok cumartesi günü çikolata siparişi verirken gün içinde siparişlerin zirve yaptığı saat 21.00 oldu.

Özel günlerde çikolata siparişi artıyor

Geçen yıl çikolata siparişlerinin zirve yaptığı gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olurken, bu yarıyılda en yoğun çikolata sipariş trafiği Sevgililer Günü öncesinde 13 Şubat'ta yaşandı. Veriler, özel günler öncesinde çikolatanın kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaya devam ettiğini gösterdi.

Çikolata tutkunlarından rekor siparişler: En yüksek sipariş Batman'dan verildi

2026 yılının ilk yarısında çikolata siparişleri arasında dikkat çeken rekorlar da bulunuyor. Getir'de tek seferde verilen en yüksek çikolata siparişi 325 adetle Batman'dan geldi. GetirBüyük'te ise İstanbul'da bir kullanıcı tek siparişte 360 adet çikolata sipariş etti.