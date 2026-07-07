İlçedeki rekor yatırımlarını kentsel dönüşüm projeleri ile de perçinleyen Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi (Küçükali) 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahibi vatandaşlar için düzenlenen Daire Teslimi ve Kura Töreni'ni gerçekleştirdi.

Melikgazi'de güvenli, modern ve daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız çok farklı alanlarda devam ediyor. Kentsel dönüşüm baştan sona çok zorlu bir süreç, çok emek var. Bu yüzden tüm ekip arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ederim. Şimdi sırada Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallemiz var. Kazım Karabekir Mahallemizde 3. etap çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaklaşık 100 bin metrekare alan burası. 1000'e yakın hissedar ile konuşup anlaşmak, hakikaten büyük ve zor bir iş. Bugün Küçükali Mahallemizde hak sahipleri için son aşama kura çekimini yaptık. 23 hak sahibimize kura ile dairelerini teslim ettik. Küçükali Mahallemize güzel bir park ve sosyal tesis de planlıyoruz. Bu yatırımlarımız mahallemize güzel bir değer katacak. Kura ile dairelerini alan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diler, ağız tadıyla oturmalarını temenni ederim. Allah hayırlı eylesin' dedi.

Programda ilk kura çekimini yapan Başkan Palancıoğlu, ismi çıkan hak sahibine evinin hayırlı olmasını diledi.