Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kapsamlı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, 16 bin metrekarelik alanda yürütülen bazalt taş kaplama ve altyapı düzenlemeleriyle şehrin simge meydanının daha estetik, dayanıklı ve konforlu bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin en önemli yaşam ve buluşma noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen kapsamlı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda yürütülen şehircilik yatırımları kapsamında hayata geçirilen proje ile Cumhuriyet Meydanı, modern kent estetiğine uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuluyor. Toplam 16 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde meydanın zemin altyapısı yenilenirken, yoğun yaya kullanımına uygun özel bazalt taş kaplamalar uygulanıyor.

İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile ilgili daire başkanları da Başkan Büyükkılıç'a eşlik etti. Çalışmaları sahada değerlendiren Büyükkılıç, uygulamanın hem teknik açıdan daha sağlıklı bir zemin oluşturacağını hem de vatandaşların beklentilerine cevap verecek nitelikte planlandığını ifade etti.

Cumhuriyet Meydanı'nın Kayseri'nin kalbi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizin kalbi Cumhuriyet Meydanı'ndayız, kalemizin hemen yanı başındayız. Hem teknik olarak daha uygun şartlarda hizmet ortamı oluşturmak hem de vatandaşımızın beklentilerini karşılamak amacıyla bu düzenlemeyi başlattık. Kısa süre içerisinde tamamlayarak Kayseri'mize yakışan bir projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız' dedi.

Yenileme çalışmalarının şehir yaşamını ve ticari faaliyetleri aksatmaması için etaplar halinde yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, yaya ulaşımının kesintisiz sürdürüldüğünü, esnafın faaliyetlerinin de planlı uygulamalarla desteklendiğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, 'Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun. Gerdanlık gibi kalemiz ve Cumhuriyet Meydanı, yeni düzenlemesi ve aydınlatmasıyla çok daha ferah, estetik ve nitelikli bir görünüme kavuşacak. Bütün gayretimiz, bu şehrin güzel insanlarına daha konforlu, daha kaliteli ve daha güvenli yaşam alanları sunmaktır' ifadelerini kullandı.

Saha incelemesi sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.