Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Daha Yeşil Bir Kayseri' vizyonu istikametinde kentin dört bir yanını rengârenk bitkilerle donatıyor. Belediye ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü 2026 yılı yaz dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında binlerce fidan ve fide toprakla buluşuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel bir önem verdiği peyzaj seferberliği, Kayseri'nin estetik çehresini baştan aşağı değiştiriyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri; parklar, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve köprü altlarında yürüttüğü çalışmalarla şehre renk kattı. Büyükşehir belediyesi, kent estetiğini artırmak ve vatandaşlara görsel bir şölen sunmak amacıyla başlattığı 2026 yılı yaz dönemi peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmalar kapsamında, kentin dört bir yanındaki parklar, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve ortak kullanım alanları adeta çiçek açıyor. Kayseri'nin tarihi ve manevi merkezlerinden biri olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi çevresinden başlayan estetik dokunuşlar, şehrin kalbi konumundaki Cumhuriyet Meydanı'nda rengârenk bir görsel şölene dönüşüyor. Öte yandan, Türkiye'nin en büyük yeşil alanlarından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde geniş peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlara huzurlu alanlar sunuluyor. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Talas Bulvarı, Tren Garı Yonca Kavşağı ve köprü altları da özel peyzaj uygulamalarıyla yeşil bir kuşağa dönüştürülüyor. Kayseri'nin iklim şartlarına uygun, görselliği yüksek ve dayanıklı çuha, menekşe, petunya, sardunya, yeni gine, kadife, begonya ve gül gibi rengârenk çiçeklerin yanı sıra taflan, şimşir ve lavanta gibi çalı formlu bitkiler de toprakla buluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri'yi daha yeşil, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla yürütülen bu kapsamlı çalışmaların yaz sezonu boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla görsel bütünlük sağlanırken, kent estetiğine de katkı sunuldu.