Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan konuları karara bağladı. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Kayseri'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan Recep Alemdar'ın isimlerinin parklara verilmesi de kabul edilen kararlar arasında yer aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe ile Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonundan gelen gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ayrıca Akçaya Mahallesi'nde oluşturulacak Matematik Köyü için Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı ile protokol işlemleri yapmak için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a veya görevlendireceği bir personele yetki verilmesi de kabul edildi.