Kocasinan Belediyesi, aile kurumunu güçlendirecek, gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştıracak ve sosyal belediyecilikte örnek olacak yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aile kurumunun toplumun temel taşı olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yuva kurmak isteyen ancak farklı sosyal nedenlerle desteğe ihtiyaç duyan gençlere yönelik hazırlanan 'Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kocasinan' projesinin müjdesini verdi.

Belediye olarak gençlerin mutlu yuvalar kurmasına katkı sağlayacak yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Aile, toplumun temelidir. Biz de Kocasinan'da aileyi merkeze alan projelerle sadece Kayseri'ye değil, tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz.' dedi.

Evlilik sürecinin günümüzde örfi şartlar gibi çeşitli sosyal nedenlerle daha zor hâle geldiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Evlilik müessesesinin kurulması her geçen gün şartlar nedeniyle zorlaşabiliyor. Örfi şartlar, mahalli şartlar ve farklı talepler gün yüzüne çıkabiliyor. Bundan dolayı biz de bu şartların kolaylaştırılması, evlilik müessesesinin daha kolay bir şekilde inşa edilebilmesi için belediye olarak bir proje geliştirelim istedik. Bununla ilgili komisyonumuz daha fazla alternatif üretebilir, daha farklı tekliflerle gelebilir. Çünkü aile; sevginin, merhametin ve güçlü yarınların en sağlam kalesidir. Bu doğrultuda aileyi merkeze alan projelerle örnek ve model oluyoruz. Glütensiz Kayseri Mutfağı'ndan Hoş Geldin Bebek Projesi'ne, Dost Eli'nden sosyal tesislerimize kadar tüm hizmetlerimizin merkezinde aile var. Biz aileyi korudukça toplum daha güçlü olacak. Kocasinan'da sadece hizmet etmiyoruz, gönüllere dokunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Kocasinan'da doğmak ayrıcalık, yaşamak huzur, geleceğe yürümek ise güven demektir. Çünkü Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sağlıyoruz. Özellikle 'Gönül Kazanı' ile başlattığımız uygulamayla 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Gıda kurtarmada Kayseri'de tek akredite belediyeyiz. Frigorifik araç ve soğuk hava deposu sayesinde her türlü gıda maddesini taşıyıp ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Kısacası, her alanda hemşehrilerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 'Aile Yılı' kapsamında başlattıkları, evlenecek gençlere gelinlik ve damatlık desteğinin büyük beğeni kazandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Her aile bizim ailemizdir. Her düğün, Kocasinan'ın düğünüdür!' diye sözlerini noktaladı.

Öte yandan 'Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kocasinan' Projesi, kapsamı ve uygulama kriterlerinin ayrıntılı şekilde belirlenmesi amacıyla Kocasinan Belediye Meclisinin oy birliğiyle Eğitim ve Kültür Komisyonuna havale edildi. Bu kapsamda hazırlanacak proje ile ihtiyaç sahibi genç çiftlere evlilik ve çeyiz desteği, mobilya ve beyaz eşya desteği, ev tekstili, mutfak malzemeleri ve giyim desteği gibi birçok alanda katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca kira desteği, düğün merasimine yönelik destekler ile çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi, mama ve çocuk odası gibi temel ihtiyaçlara yönelik desteklerin de proje kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor. Komisyon tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda desteklerin kapsamı, başvuru şartları ve uygulama esasları netleştirilerek yeniden Belediye Meclisinin gündemine getirileceği öğrenildi.