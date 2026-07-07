Körfez'de organize edilen geleneksel sünnet şöleninde 62 çocuk için etkinlik düzenlendi.

Körfez Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şölende sünnet olan 62 çocuk ve aileleri bir araya geldi. Müzik, gösteriler ve çeşitli ikramların yer aldığı etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Programa katılarak çocuklarla ve aileleriyle ilgilenen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, burada yaptığı konuşmada, 62 çocuğun hayatındaki en özel günlerden birine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çocukların yüzündeki tebessümün ve ailelerin mutluluğunun kendileri için en büyük kazanç olduğunu belirten Söğüt, 'Körfez Belediyesi olarak sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, insanımızın hayatına dokunan sosyal projelerle de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Rabbim evlatlarımızın bahtını açık, ömürlerini sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu eylesin. Ailelerimize de bizlere duydukları güven ve katılımları için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.