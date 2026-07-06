Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde düzenlenen yaz okulu etkinliklerine aileleriyle katılan özel bireyler, birbirinden renkli atölye ve spor aktivitelerinde hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Çayırova Belediyesi, yaz aylarında da özel bireylere yönelik desteklerini sürdürüyor. Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim-öğretim yılı boyunca eğitim alan özel bireyler, yaz kurslarında düzenlenen renkli atölye çalışmalarıyla hem eğleniyor hem de verimli vakit geçiriyor. Düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında özel bireyler, aileleriyle birlikte atık kâğıttan vazo, çim adam, mum, takı, seramik ve alçı yapımı atölyelerinin yanı sıra spor etkinliklerine de katılıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirilen atölyelerde hem eğlenen hem de öğrenen özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, onlara eşlik eden özel bireylerin anneleri de evlatlarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Her etkinlikte yeni bir gülümseme, her gülümsemede kocaman bir mutluluk. Fatma Çelik Engelliler Merkezi Yaz Okulu'muz tüm neşesiyle devam ediyor' denildi.