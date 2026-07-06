Kocaelispor, İsviçre temsilcisi BSC Young Boys forması giyen 23 yaşındaki stoper Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'yu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı.

Kocaelispor, yeni sezon öncesi savunma hattını genç bir isimle güçlendirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, İsviçre ekibi BSC Young Boys'un 23 yaşındaki stoperi Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kocaelisporumuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonu'na tescilli BSC Young Boys ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.