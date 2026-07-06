Kayseri'de 'karşılıksız çek düzenlemek' suçundan 52 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'karşılıksız çek düzenlemek' suçundan toplam 52 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K. (49 yakalandı. İşlemlerin ardından S.K. cezaevine teslim edildi.