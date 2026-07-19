Birlikte EMO Platformu, son günlerde Mersin'de yaşanan elektrik kesintileri ve kamuoyunda yürütülen tartışmalara ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yaptı. Platform Sözcüsü Seyfettin Atar imzasıyla yayımlanan açıklamada, elektrik arzına yönelik değerlendirmelerin teknik gerçekler, resmi veriler ve sektörün işleyişi çerçevesinde yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, elektrik enerjisinin yaşamın, üretimin, sanayinin ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

"Planlı Kesintiler Yatırım ve Bakımın Bir Parçasıdır"

Platform, elektrik dağıtım şebekelerinde gerçekleştirilen bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarının önemli bölümünün iş sağlığı ve güvenliği ile teknik zorunluluklar nedeniyle planlı enerji kesintilerini gerektirdiğini belirtti. Açıklamada, bu kesintilerin daha büyük arızaların önlenmesi, sistem güvenilirliğinin artırılması ve uzun vadede daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla uygulandığı ifade edildi.

"Sorumluluk Yalnızca Dağıtım Şirketlerine Ait Değil"

Birlikte EMO Platformu, kamuoyunda yapılan bazı değerlendirmelerin elektrik dağıtım sektörünün idari ve teknik yapısını tam olarak yansıtmadığını savundu.

Açıklamada, dağıtım şirketlerinin yatırım programları, bakım faaliyetleri ve performans kriterlerinin ilgili mevzuat kapsamında kamu kurumlarının onay ve denetimine tabi olduğu hatırlatılarak, yatırım eksikliği veya bakım yetersizliği iddialarının yalnızca dağıtım şirketleri üzerinden değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olduğu belirtildi.

Platform, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin elektrik hizmetinin yürütülmesinde ortak sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Yaz Dönemi Yük Artışları Hatırlatıldı

Açıklamada, yaz aylarında klima kullanımına bağlı olarak yaşanan puant yük artışlarının elektrik mühendisliği açısından öngörülebilir bir durum olduğu ifade edildi. Bu yük artışlarının yatırım planlamalarının temel unsurlarından biri olduğu belirtilirken, benzer iklim koşullarına sahip birçok ilde de aynı durumun yaşandığı kaydedildi.

Bu nedenle Mersin'deki değerlendirmelerin karşılaştırmalı teknik veriler ışığında yapılmasının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

"Yatırım ve Tarife Dengesi Gözetiliyor"

Platform, yatırım ve bakım bütçeleri hazırlanırken yalnızca teknik ihtiyaçların değil, bu yatırımların elektrik tarifelerine yansıyacak maliyetlerinin de dikkate alındığını belirtti.

Açıklamada, teknik ihtiyaçlar, ekonomik sürdürülebilirlik ve kamu yararı arasında hassas bir denge kurulmasının zorunlu olduğu ifade edilirken, EPDK'nın dağıtım şirketlerinin yatırım programlarını ve performanslarını düzenli olarak denetlediği, performans kriterlerini karşılayamayan şirketlere yaptırım uyguladığı hatırlatıldı.

"Toroslar EDAŞ Önemli Yatırımlar Gerçekleştirdi"

Birlikte EMO Platformu, son tarife dönemlerinde Toroslar EDAŞ'ın yatırım performansı açısından sektörün öne çıkan dağıtım şirketlerinden biri olduğunu ve Mersin'de önemli yatırım programlarını hayata geçirdiğini belirtti.

Açıklamada, daha fazla yatırım ve daha yüksek hizmet kalitesinin her zaman hedeflenmesi gerektiği ifade edilirken, sahada gece gündüz görev yapan mühendis, tekniker ve teknik personelin özverili çalışmalarının da göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Eleştiriler Teknik Gerçeklere Dayanmalı"

Platform, elektrik arzının teknik, ekonomik, hukuki ve idari boyutları bulunan çok yönlü bir kamu hizmeti olduğuna dikkat çekerek, kamuoyunda yapılacak değerlendirmelerin resmi veriler, yatırım raporları ve bilimsel analizler esas alınarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda ise amaçlarının herhangi bir kurum ya da kuruluşu savunmak veya suçlamak olmadığı belirtilerek, Mersin halkının kesintisiz, kaliteli ve güvenilir elektrik hizmetine ulaşmasını sağlayacak gerçek sorunların doğru tespit edilmesine ve çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesine katkı sunmayı hedefledikleri kaydedildi.

Birlikte EMO Platformu, elektrik arzına ilişkin değerlendirmelerde tüm kurumların görev ve sorumluluklarının birlikte ele alınmasının hem kamu yararı hem de Mersin'in geleceği açısından daha sağlıklı bir yaklaşım olacağını ifade etti.