Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme, dijitalleşmenin etkisiyle artan reklam ve ilan faaliyetlerinde tüketicilerin daha etkin korunmasını amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle hedefli reklamcılık, yapay zekâ ile oluşturulan reklam içerikleri, sosyal medya etkileyicileri (influencer) aracılığıyla yapılan tanıtımlar ve indirimli satış reklamlarına ilişkin yeni kurallar uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle hedefli reklamcılık uygulamalarında şeffaflık artırılacak. Reklam verenler, tüketicilere reklamların hangi kriterlere göre gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açık ve kolay erişilebilir şekilde bildirmekle yükümlü olacak.

Bakanlık, yapılan değişikliklerle çevrim içi ortamda tüketicilerin kişisel verilerinin kullanımı, reklamların sunuluş biçimi ve dijital pazarlama uygulamalarında tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeni kuralların, dijital reklamcılıkta şeffaflığın artırılması ve aldatıcı reklamlarla daha etkin mücadele edilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.