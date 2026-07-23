Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezinde ücretsiz seramik eğitimi alan kadınlar, 6 aylık kursun ardından hazırladıkları eserleri sergiledi. Kurs sayesinde hem meslek edinen hem de gelir elde etme fırsatı yakalayan kadınlar, kendi işlerini kurma yolunda önemli bir adım attı.

Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yeni bir meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Meslek edinmek isteyen kadınları her alanda destekleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Yenişehir Şubesinde verilen ücretsiz 'Seramik Kursu', seramik alanında tecrübe edinmek isteyen kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. Eğitim dönemi boyunca seramiğe dair hem teorik hem de pratik bilgiler alan kadınlar, eğitim sonunda ortaya çıkan eserlerini sergiledi. Yenişehir Şubesinde gerçekleşen sergide, her bir kadının hayal dünyasını yansıttığı sanat eserleri büyük beğeni topladı.

'Amacımız, üretici kadınlara istihdam sağlamak'

Seramiğin her aşamasını çalıştıklarını ve kursiyerlerin çok büyük ilerleme kaydettiklerini söyleyen Seramik Eğitmeni Semra Turaç Çelik, 'Burada seramiği çamur haliyle sıfırdan başlatıyoruz. Kademe kademe ilerledik. Seramik sadece bardak ve tabaktan oluşuyor algısını kırdık. Kadınların bakış açıları genişledi ve özgüvenleri arttı. Artık her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Bu benim için de inanılmaz kıymetli bir duygu. Bu aşamaya gelmek 6 ayımızı aldı. Artık kendi başlarına hareket edebilirler' dedi.

Kadınların, ürettikleri ürünleri satma şansı da yakaladığını söyleyen Çelik, 'Evlerini atölye olarak kullanan öğrencilerimiz var. Buradaki amaç üretici kadınlara istihdam sağlamak. Onu da yakalamış olduk' diyerek konuştu.

'Seramik hem sanat, hem de ekonomik anlamda bir kazanç kapısı'

Kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesinin önemli olduğunu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bu anlamda çalıştığını kaydeden Çelik, merak eden kadınların kurslara mutlaka gelmesi çağrısını yaptı. Özellikle yeni bir meslek edinmek isteyenlere kapılarını açtıklarını da vurgulayan Çelik, 'Seramiği iş kolu olarak görmek, ilerlemek ve ekonomik olarak kendilerine katkı sağlamak isteyen kadınların, kesinlikle buraya gelmeleri gerekiyor. Belki de iç dünyalarında kendilerinin de göremediği farklı noktaları keşfedecekler. Seramik bize sabrı da öğretiyor. Aynı zamanda ruhumuza da çok iyi gelen bir şey. Hem sanat hem de ekonomik anlamda bir kazanç' sözlerine yer verdi.