Togg, kullanıcılarının yaz aylarında artan hareketliliğine destek olmak amacıyla yeni kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda, temmuz ve ağustos ayları boyunca autocharge özelliği aktif olan Trugo DC şarj istasyonlarında indirim uygulanacağı belirtildi. İndirimin, autocharge, mobil uygulama ve filo ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen şarj işlemlerinde ödeme tutarına otomatik olarak yansıyacağı ifade edildi.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcılarını merkeze alan ekosistem avantajlarına yaz dönemine özel yeni bir halka eklediğini duyurdu. Marka, yaz aylarında artan tatil ve şehirler arası yolculuk hareketliliğini düşünerek yeni kampanyasını duyurdu. Togg kullanıcılarına, Trugo'ya ait autocharge özelliğiyle desteklenen DC şarj cihazlarında gerçekleştirecekleri şarj işlemlerinde yüzde 20 indirim sunulacağı belirtildi. Temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak kampanyanın, şarj maliyetlerini azaltarak elektrikli mobilite deneyimini daha erişilebilir ve avantajlı hale getireceği aktarıldı. Autocharge özelliğiyle desteklenen istasyon listesinin Trugo uygulamasından görülebildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; 81 ilde bin 500'den fazla ultra hızlı DC şarj istasyonu ve toplam 3 binden fazla soketle hizmet veren Trugo, cihazlarında sertifikalı ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor. Trugo'nun ultra hızlı şarj altyapısı sayesinde Togg kullanıcıları, bataryalarını 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor. Kullanıcılar, Türkiye genelindeki istasyonları Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.