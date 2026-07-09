Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasında sanayi ve yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması yönünde mesajlar verdi.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) organizasyonuyla gerçekleştirilen ziyarete Sudan Kuzey Eyaleti Valisi Tümgeneral Rukn Abdulrahman Abdelhamid Ibrahim, Sudan Yatırım ve Sanayi Bakanı Omar Ali Saleh, Sudan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Nadir Yousif ile beraberindeki heyet katıldı. Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda heyete bölgenin üretim kapasitesi, yatırım imkanları, eğitim projeleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verildi.

'Yatırımcının gözü Mersin'de'

Programda konuşan Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, organize sanayi bölgesinin 1993 yılında 380 hektarlık alanda faaliyete başladığını, bugün ise 823,5 hektarlık alanda yaklaşık 400 firmanın üretim yaptığı önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya ve cam başta olmak üzere 14 farklı sektörde üretim gerçekleştirildiğini belirten Tekli, bölgede yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade etti.

Artan yatırımcı talepleri doğrultusunda büyüme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tekli, 4. Bölgede altyapı çalışmalarının devam ettiğini, 5. Bölgenin ise planlama sürecinin tamamlandığını belirtti. Mersin'in liman, havaalanı, demiryolu ve otoyol bağlantıları sayesinde güçlü lojistik imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Tekli, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

'Sudan ile iş birliğine hazırız'

Sanayinin gelişiminde eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tekli, OSB bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları ile Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunduğunu söyledi.

Yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, dijitalleşme ve savunma sanayi alanlarında çalışmalar yürüttüklerini belirten Tekli, bölgede faaliyet gösteren bazı firmaların Sudan ile ticari ilişkilerinin bulunduğunu ifade ederek, 'Bakanlığımızın koordinasyonunda yurt dışında organize sanayi bölgeleri kurulabiliyor. Bu konuda Sudan ile iş birliği yapmaya hazırız' dedi.

Sudan'dan stratejik ortaklık çağrısı

Sudan Kuzey Eyaleti Valisi Tümgeneral Rukn Abdulrahman Abdelhamid Ibrahim ise Mersin OSB'nin sanayi altyapısı ve teknolojik gelişmişliğinden etkilendiklerini belirterek, bu modeli Sudan'a taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kuzey Eyaletinin tarım ve maden kaynakları açısından ülkenin en güçlü bölgelerinden biri olduğunu dile getiren Ibrahim, Mersin'de gördükleri teknoloji ve üretim kültürünü ülkelerine kazandırmak istediklerini ifade etti.

Sudan'da toplam 20 milyon metrekare büyüklüğünde 7 ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasının planlandığını açıklayan Ibrahim, projelerin ön hazırlıklarının tamamlandığını ve yatırımcı beklediklerini belirterek Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti.

'Türk yatırımcılarını Sudan'a bekliyoruz'

Sudan'ın Türkiye Büyükelçisi Nadir Yousif de ülkesinin yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Türk iş insanlarını Sudan'a davet etti.

Sudan'ın gelişime açık ve yatırım ihtiyacı yüksek bir pazar olduğunu ifade eden Yousif, bu aydan itibaren Türk iş insanlarından Sudan'a girişlerde vize talep edilmeyeceğini belirtti.

Ziyaret, iki ülke arasında sanayi, yatırım ve ticaret alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.