Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mega Yaz' yatırım programı kapsamında yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür-sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda 15 projeyi hayata geçirecek. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek yatırımlarla yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, 'Mega Yaz' sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında, yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Göreve geldiği günden bu yana mali disiplini önceleyen, kamucu ve sosyal belediyecilik anlayışını yatırım odaklı yönetim modeliyle buluşturan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, kentin kalkınma vizyonu yeni bir aşamaya taşınıyor.

Mersin'i uzun yıllar kente değer katacak kalıcı eserlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca spordan eğitime, ulaşımdan altyapıya, kültür-sanattan sosyal yaşama, çevreden kent estetiğine kadar birçok alanda gerçekleştirilecek projeler ile hizmet ağını genişletiyor. Son 7 yılda sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden birini ortaya koyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir yandan sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet ağını büyütürken diğer yandan da kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yatırım kapasitesini artırarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i geleceğin güçlü, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerinden biri haline getirme hedefiyle ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarıyla Mersin'de yaşam kalitesi yükseliyor

Başkan Vahap Seçer'in 13 ilçede sürdürdüğü yatırım ve hizmet çalışmaları yaz döneminde yeni projelerle devam edecek. 'Mega Yaz'ın start verdiği Tarsus'ta temeli atılan 'Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi', kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtan, sanat ile sosyal yaşamın buluşma noktası olacak bir merkez olarak tasarlanıyor. Birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan 'Toplu Konut Projesi' ile ise vatandaşların güvenli ve modern konutlara erişimini destekleyecek. Proje ile orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmesini hedefleniyor.

Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan 'Kent Meydanı' projesi ile vatandaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Proje tamamlandığında kentin yeşil alanları korunurken, vatandaşlar için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak. 'Mezitli Vatan-Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla ise ulaşım altyapısı güçlendirilirken, kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi projeleri geleceğe yön veriyor

Türkiye'nin ve kentin geleceğini inşa edecek olan gençler ve çocuklara yönelik yatırımları kesintisiz sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yönetim anlayışının zirvesine koyduğu fırsat eşitliğini de yaşatmaya devam ediyor. Tarsus'ta temeli atılacak 'Altaylılar Yerleşkesi' bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken, 'Tarsus Spor Park' ile 'Ali Samsa Karamehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilerek gençlerin sporu hayatlarının parçası yapması sağlanacak. Aynı zamanda öğrencilerin modern ve nitelikli çalışma ortamlarına erişimini sağlayarak eğitim hayatına katkılar sunan 'Okuma Salonu' projesi, Mut ve Aydıncık ilçelerinde de hayata geçirilerek geleceğin inşasında önemli rol oynayacak.

MESKİ yatırımları Mersin'in altyapısını geleceğe hazırlıyor

Kentin kalkınma hikayesinde yatırımların önemli bir bölümünü ise Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MESKİ) altyapı projeleri oluşturuyor. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, 'Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Hattı, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, 'Mezitli İçmesuyu Şebeke Projesi', 'Silifke Göklerderesi Grup İçme Suyu Hattı' ve 'Mut Kanalizasyon Hattı Yapımı' projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. İçme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirecek bu yatırımlar, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, Mersin'in gelecekte artacak nüfusuna da uzun yıllar hizmet verecek güçlü altyapı sistemlerinin temelini oluşturacak.