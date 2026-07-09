Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen 'Klasik Müzik Dinletileri', kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluştu. Trio, quartet, şan ve piyano performanslarının yer aldığı ücretsiz etkinlikler, vatandaşlara klasik müzik eşliğinde keyifli anlar yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası tarafından düzenlenen 'Klasik Müzik Dinletileri', sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, trio, quartet, şan ve piyano performansları eşliğinde klasik müziğin seçkin eserleriyle buluştu. Günlük yaşamın içinde sanata yer açan dinletiler, vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, Büyükşehir Belediyesi sanatı daha erişilebilir kılmayı amaçlayan etkinlikleriyle takdir topladı.

Yaz boyunca Mersin'i müziğin ritmi saracak

Kent Orkestrası Küçük Oda Orkestrası Sorumlusu Sonat Türkoğlu, Kent Orkestrasının sezon boyunca gerçekleştirdiği geniş kapsamlı konser programıyla sanatseverleri önemli eserler ve değerli sanatçılarla buluşturduğunu belirtti. Yaz döneminde de etkinliklere ara vermeyeceklerini ifade eden Türkoğlu, yeni sezon öncesinde vatandaşlarla daha samimi bir bağ kurabilmek amacıyla kentin farklı noktalarında dinletiler düzenleyeceklerini söyledi. Bu dinletilerin ilk adımını attıklarını kaydeden Türkoğlu, hafta içinde kentin çeşitli noktalarında sürpriz performanslarla Mersinlilerin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.

Amaçlarının müziği konser salonlarının dışına taşıyarak daha fazla insana ulaştırmak olduğunu vurgulayan Türkoğlu, Mersin'in bu tür kültür-sanat etkinlikleri için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, 'Vahap Başkanımızın öncülüğünde muazzam işler çıkıyor. Bunu takdim etmek de halkın arasına karışmaktan geçiyor. Dolayısıyla bu konseptteki işlerin etkileri sene içerisinde daha büyük bir dalgaya yol açacak. Çok ciddi bir ilerleme gördüğümü düşünüyorum. Etkinliğimize çok ciddi bir talep var ve bütün biletlerimiz satılıyor. Oturacak yer kalmıyor. Biz tabi ki yine de dinleyicilerimizi bekliyoruz. Merdiven de dahi oturtabiliriz' dedi.