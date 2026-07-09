Mersin'de 1,5 yaşındaki çocuk, balkon demirlerine tutunduğu sırada, demirlere temas eden kablodan akıma kapılarak ağır yaralandı. Yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren minik çocuğun hayati tehlikesi sürerken, acılı ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı.

Olay, 24 Haziran akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta oturan Asyete ve Dilberin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, balkon demirlerine temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı.

O sırada çocuğun arkasında bulunan anneannesi Yıldız Konut, Yamaç Ali'nin akıma kapıldığını fark ederek hızla müdahale etti ve çocuğu akımdan kurtardı. Müdahale sırasında Konut da elektrik akımından hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, annesi tarafından kucağa alınarak komşularının aracına bindirilip Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yamaç Ali Erdemci'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ailenin iddiasına göre doktorlar, çocuğun sağlık durumuna ilişkin kendilerini 'hazırlıklı olmaları' yönünde bilgilendirdi.

Olayın ardından yaşanan panik ve çocuğun hastaneye götürülme anları ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

'Oğlum o sırada nefes alıp vermiyordu'

Acılı anne Erdemci, olay anında evin içinde olduğunu belirterek, yaşadıkları dehşeti anlattı. Erdemci, 'Ben içerideydim. Annem bağırarak bizi çağırdı. Koşup geldiğimizde ne yapacağımızı şaşırdık, elimiz ayağımız titredi. Komşularımız yardıma geldi. Yoldan geçen bir araç durmadı, karşı komşumuz bizi hastaneye götürdü. Oğlum o sırada nefes alıp vermiyordu. Hepimiz şok halindeydik' dedi.

'Doktorlar bize 'hazırlıklı olun. Eğer beyin ölümü gerçekleşirse fişi çekeceğiz' dediler'

Hastaneye ulaştıklarında doktorların ilk etapta bilgi vermediğini ifade eden Erdemci, 'Yaklaşık 10-15 dakika sonra annemi çağırıp kalbinin durduğunu söylediler. Bana hemen söylememişler. Oğlum yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda. Bugün doktorlar bize 'hazırlıklı olun. Eğer beyin ölümü gerçekleşirse fişi çekeceğiz' dediler. Çok kötü durumdayız. Çocuğum daha 1,5 yaşında. Sorumlulardan sonuna kadar şikayetçiyiz, davamızdan vazgeçmeyeceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Onu kapının önüne bile çıkarmak istemezdim. Sürekli korkuyordum'

Çocuğunu sürekli gözetim altında tuttuğunu dile getiren Erdemci, 'Onu kapının önüne bile çıkarmak istemezdim. Sürekli korkuyordum. Balkonda durur, çocukları izler, topuyla oynardı. Olaydan yaklaşık 15 dakika önce merdivenden aşağı inmişti, düşmesin diye yukarı çıkarmıştım. Kısa bir süre sonra bu olay yaşandı' diye konuştu.

Mahallede daha önce de benzer bir olay yaşandığını sonradan öğrendiklerini söyleyen anne Erdemci, 'Olaydan sonra bize, yaklaşık 10-15 gün önce komşumuzun 1,5 yaşındaki çocuğunun da aynı balkondaki demire dokunduğunda elektrik akımına kapıldığını söylediler. Neyse ki ona bir şey olmamış. Biz bunu ancak olay yaşandıktan sonra öğrendik' şeklinde konuştu.

'Çocuğu çekmeye çalışınca ben de akıma kapıldım'

Torununu kurtarmaya çalışırken kendisinin de elektrik akımına kapıldığını anlatan anneanne Yıldız Konut ise 'Ben balkonda oturuyordum. Torunum da demirleri tutmuş, aşağıdaki çocuklara bakıyordu. Yanındaydım ama elektrik olduğunu bilmiyordum. Bir anda ters giden bir şey olduğunu fark ettim. Çocuğu çekmeye çalıştım, bu kez elektrik beni de tuttu. Torunum demire yapışmıştı. Onu kurtarıp hastaneye götürdük' dedi.

Torununun olay yerinde fenalaştığını söyleyen Konut, 'Çocuğun kalbi burada durmuştu. Mosmor olmuştu. Hastaneye gittiğimizde de doktorlar kalbinin durduğunu söyledi' diye konuştu.