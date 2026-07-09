Mersin'in Erdemli ilçe sahilinde caretta carettayı yuva yaparken gören gençler, tedbir alıp yetkili birimlere haber verdi.

Nesli tehdit altındaki iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi yoğun şekilde sürüyor. Kent genelinde resmi olarak koruma altına olan 4 farklı nokta bulunurken, deniz kaplumbağaları zaman zaman farklı kumsallara da çıkarak yuva yapıyor. Gece de Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı arkasındaki kumsala çıkan bir deniz kaplumbağası yuva açmaya başladı. Sahilde oturan gençler yuva yapan hayvanı fark edince çevresini kamışlarla çevirerek yetkililere haber verdi. Bölgede bir kaç saat kalan kaplumbağa daha sonra güvenli şekilde tekrar denizle buluştu.

Gençlerden İlyas Akdoğan, denizden çıkarak yuva yapmaya başlayan kaplumbağayı fark ettiklerini belirterek, bölgeden araçlar geçtiği için çevresinde tedbir alıp yetkili birimlere haber verdiklerini söyledi.

321 kilometrelik Akdeniz kıyısına sahip Mersin'de deniz kaplumbağalarının yumurtlama sezonunun ağustos ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.