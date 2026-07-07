Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, hem üreticilerin umutlarını yeşertti hem de doğaseverlere kartpostallık manzaralar sundu.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerden biri olan Hayrabolu'da, bu yıl yaklaşık 306 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

Güneşe dönük yüzleriyle adeta tabloyu andıran ayçiçekleri, bölge halkının yanı sıra fotoğraf tutkunları ve doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini çekti. Özellikle gün doğumu ve gün batımında eşsiz görüntüler sunan tarlalar, ziyaretçilerin objektiflerine yansıdı.

Üreticiler ise bu yıl iklim şartlarının ayçiçeği gelişimi açısından oldukça uygun seyrettiğini belirterek, verimli ve bereketli bir hasat sezonu beklediklerini ifade etti.

Hem tarımsal üretime sağladığı katkı hem de oluşturduğu doğal güzelliklerle Hayrabolu'nun ayçiçeği tarlaları, yaz aylarında bölgenin en dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.