Sivas'ta balık tutarken oltasına turuncu renkli sazan takılan bir vatandaş, 'Altın balığı tuttum' diye sevinmeye başladı. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Cemil Karabey, arkadaşlarıyla birlikte Karacalar Barajı'nda balık tutmaya gitti. Bir süre oltayla balık tuttuktan sonra havanın ısınması üzerine bölgeden ayrılmaya karar veren Karabey ve arkadaşları eşyalarını toplamaya başladı. Bu sırada oltasını toplamak için yeniden su kenarına giden Karabey, oltasının zilinin çaldığını fark etti. İlk anda sesi önemsemeyen Karabey, kısa süre sonra zilin ikinci kez çalması üzerine oltayı çekmeye başladı. Oltayı çekerken suyun içerisinde turuncu renkli bir cismin kendisine doğru yaklaştığını gören Karabey, heyecanla misinayı sarmaya devam etti. Balık su yüzeyine çıktığında ise oltasına turuncu renkli bir sazan balığının takıldığını gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük sevinç yaşayan Karabey, ilk anda 'Altın balığı tuttum' diyerek arkadaşlarına seslendi. Karabey ve arkadaşlarının yaşadığı heyecan ve sevinç cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Heyecanla bağırmaya başladım'

Cemal Karabey, daha önce böyle bir balık yakalamadığını söyleyerek, 'Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karacalar barajına gitmiştim. 3 arkadaş balık tutmak istedik. Sabah balıklarımızı tuttuk ve daha sonra ise hava sıcaklayınca kalkmaya karar verdik. Ben de eşyalarımı toplamaya başlamıştı. Oltamı toplamak için döndüğümde oltama zilin vurduğunu duydum. İlk başta önemsemedim ama zil tekrar vurunca bakayım dedim ve oltayı çektim. Barajın içine baktığımda turuncu renkli bir şeyin bana yaklaştığını gördüm. O heyecanla hemen oltayı çektim ve bağırmaya başladım. Seslerime arkadaşlarım geldi. Balığı alıp incelediğimizde turuncu bir sazan olduğunu gördük. Bu balık nadir görülen bir tür. Balığı eve götürdüm' dedi.