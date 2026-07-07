Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan kırsal Fadıllı Mahallesi, her yıl binlerce kırlangıcın yıllardır bozulmayan yuvalarına dönüşüne ev sahipliği yapıyor.

Bir evin dış duvarında 73, hemen karşısındaki caminin dış cephesinde ise 100'e yakın yuva oluşturan kırlangıçlar, yıllardır bu sokakta yavrularını büyüterek doğal yaşama kazandırıyor.

Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan mahalleyi kendilerine mesken tutan kırlangıçlar, her sene mart ayında bölgeye gelip ağustos ayının sonunda göç ediyorlar. Doğal birer böcek avcısı olan kuşlar, günde yüzlerce sineği tüketerek çevre sakinlerine önemli bir fayda sağlıyor. Yaşanan kirliliğe rağmen mahalle halkı, kendilerine komşuluk eden bu kanatlı misafirlere büyük bir şefkatle yaklaşıyor.

Evinin dış cephesini tamamen kuşlara devreden Osman Temel, 10 yıldır bu sürece şahitlik ettiğini dile getirerek, 'Evin dış cephesi tamamen onların oldu. Martta gelip eskiyen yuvalarını çamurla onarıyorlar, ardından yumurtlayıp yavrularını büyütüyorlar. Ağustos ayında ise uçup gidiyorlar.' dedi.

Pencerelerini yaz boyunca açamadıklarını belirten Temel, 'Yuva bozmaktan, günaha girmekten korkuyoruz. Yuvaları hazır, her yıl aynı yere geliyorlar. Camları çok pisliyorlar; biz de sürekli temizlemek zorunda kalmamak için camları naylonla kaplıyoruz. Yaz boyunca pencere açamasak da yuvalara asla dokunmuyoruz.' ifadesini kullandı.

Kırlangıçların sinek ve böceklerle beslenerek bölgedeki haşere sorununu çözdüğünü belirten mahalle sakinleri, ağustos ayının sonuna kadar süren bu doğal döngüde yavruların uçuşunu izleyerek göç vaktini bekliyor.