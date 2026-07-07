Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Şelalesi yanında yapımına başlanan Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olmasını amaçladığı belirtildi.

Törende konuşan Başkan Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile 2 yıl önce söz verdikleri gibi temel atma töreninde bir araya geldiklerini belirtti. Mersin'in her noktasında olduğu gibi Tarsus'a da hizmet etmenin kendilerinin görevi olduğunu vurgulayan Seçer, 'Tarsus, tüm ülkenin ve dünyanın kabul ettiği bir değer. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan muazzam bir kent. Böyle tarihi ve kültürel birikimi olan kente layık olabilirsek, onu bıraktığımız yerden çok daha iyi yerlere taşıyıp, bizden sonraki nesillere teslim edebilirsek ne mutlu bize. Biz de kendimizle ve yaptıklarımızla mutlu oluruz. Değerli hemşerilerimizin teşekkürü, hayır duası bizim için dünya malına değer'dedi.

'13 bin metrekare bir alana tesisi inşa edeceğiz'

Şelale Otel'in yerine, halka açık, kamuya fayda sağlayan bir tesisin yapılacağını belirten Seçer, belediyelerin bütçelerini kamu için harcamaları gerektiğini söyledi. Şelale Otel'in bulunduğu lokasyonun beklenenden az ilgi gördüğünü ama önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Seçer, 'Tarsus Belediyesinin yeni tahsis edeceği 3 bin metrekarelik park alanıyla beraber yaklaşık 13 bin metrekare bir alana tesisi inşa edeceğiz. İnşaatın şu anda başlayacağı toplam alan 10 bin 254 metrekare. Yaklaşık olarak 8 bin 233 metrekare de inşaat alanı var' diyerek, en geç 2027 yılının sonbaharında tesisin açılışını tüm Tarsus halkıyla yapmayı umut ettiklerini belirtti.

'400 bin nüfuslu kente geç de olsa halka açık bir tesis inşa edilecek'

Tesiste vatandaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, toplantıların ve sanat atölyelerinin yapılabileceği 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser gibi etkinlikler için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, 630 metrekarelik alan içerisinde restoran, 6 bin 440 metrekare açık etkinlik alanı, Tarsus Belediyesinin 3 bin metrekarelik tahsisi ile 5 bin metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Dünyanın en kadim kentlerinden birisi olan Tarsus'un en büyük eksiklerinden birinin tiyatro ya da gösteri izleyecek bir alan olmaması olduğunu aktaran Seçer, '400 bin nüfuslu kente sadece bir tane kültür ve sanat merkezi olmaz. Tarsus'ta sanatla uğraşan vatandaşlarımızın Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) aracılığıyla sergi salonu talepleri vardı. Sanatçılarımızın eserlerini sergilemeleri için yer eksikliği vardı, bu eksikleri giderecek çok güzel bir çalışma olacak, Tarsus'umuza hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

'Tarsus'un doludizgin ileri doğru gittiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin Tarsus'a değer kazandıracak bir proje olduğunu ifade ederek Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği ve Tarsus Belediyesinin de katkı sunacağı diğer projeleri aktardı. 'Kültürün, sanatın ve sosyal yaşamın güçlendiği şehirler, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür' diyen Boltaç, Tarsus'un menfaatine olan her projede meclisin onayı olduğunu kaydetti. Boltaç, 'Seçimden önce ne dediysek seçimden sonra dediklerimizi uyguluyoruz. Uyumla, huzurla ve memnuniyetle çalışmaya devam ediyoruz. Tarsus'un doludizgin ileri doğru gittiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Tarsus Şelalesi'nin en güzel ve en nadide noktalarından birindeyiz. Bu güzel coğrafyamızın böyle güzel eserlere ihtiyacı vardı. Tarsus Belediyesi olarak sizlerle uyumlu ve huzurlu çalışmaya devam edeceğiz' ifadeleriyle Başkan Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Seçer, beraberindeki protokol üyeleri eşliğinde şantiye alanında bulunan butonlara basarak merkezin temelini attı. Şantiyede sunum paftalarını inceleyen Seçer, projeye dair son bilgileri aldı. Tören boyunca Tarsuslu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Seçer, beraberindeki heyet eşliğinde Tarsus Şelalesi'nde bulunan çay bahçesini ziyaret etti.