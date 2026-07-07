Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen bölge muz üreticileri, sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı.

Anamur Muz Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen geniş katılımlı istişare toplantısına Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli, Mersin Akdeniz ve Adana'dan üreticiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları, birlik yöneticileri, yerel yöneticiler ve basın mensupları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Anamur Muz Üreticileri Birliği adına Ali Ufuk Yılmaz, farklı bölgelerden gelen üreticilerin ortak sorunlar etrafında buluştuğunu belirterek, üreticilerin ortak iradesini ortaya koymak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Akdeniz Muz Üreticileri Kooperatifi Başkanı Fuat Tekin Turhan, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Solak, Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Çatkaya ve Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde üreticiler yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Toplantı sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer almasının sağlanması ve bölgede tek fiyat belirleme standardının oluşturulması yönündeki talepler öne çıktı. Bildirgede ayrıca, yerli muz üretiminin korunması amacıyla ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerin sürdürüleceği, zincir market yönetimleriyle görüşmeler yapılacağı ve muz fiyatlarının belirlenmesine ilişkin bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket edilmesi konusunda kararlılık vurgulandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Ali Ufuk Yılmaz, üreticilerin taleplerinin kayıt altına alındığını belirterek, yerli muz üretiminin korunması, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve sektörün geleceğinin güçlendirilmesi için ilgili kurumlarla temasların sürdürüleceğini ifade etti.

Anamur Muz Üreticileri Birliği, alınan kararların takipçisi olacaklarını ve bölge muz üreticilerinin haklarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.