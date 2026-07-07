Bursa'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden Ö.D.'nin kasten yaralama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 10 yıl 1 ay, Y.B.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay, U.B.'nin ise bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Burada cezasını çekmeye başlayacak olan hükümlülerin yakalanmasıyla ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.