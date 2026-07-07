Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Muharrem ayı dolayısıyla Çifte Minareli Medrese önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, hem Erzurumluların hem de kenti ziyaret eden yerli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinlik kapsamında toplam 810 kişilik aşure ikram edildi. Bunun 510 kişilik bölümü Erzurum Kent Konseyi tarafından, 300 kişilik bölümü ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kültür A.Ş. tarafından hazırlandı.

Özenle hazırlanan aşureler hijyen kurallarına uygun şekilde vatandaşlara ulaştırıldı. Her bir ikram; kapalı kase, kaşık, peçete ve ıslak mendil ile servis edilirken, yağışlı hava nedeniyle kurulan çadır sayesinde vatandaşlar ikramlarını rahat bir ortamda aldı.

Özellikle tur gruplarıyla Erzurum'u ziyaret eden misafirlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, bazı vatandaşlar ikinci kez aşure almak isterken, bazıları ise ailelerine götürmek için paket talebinde bulundu. Tur otobüsleriyle gelen ziyaretçilerin ise aşurelerini yolculuk sırasında tüketmek üzere aldığı görüldü.

Etkinliğin ardından organizasyonda kullanılan malzemeler eksiksiz şekilde teslim edilirken, çevre temizliği de titizlikle yapılarak alan temiz bir şekilde bırakıldı.

Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğuna dikkat çekerek, birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşlar ise organizasyonun düzeni, hijyen koşulları ve ikramın kalitesinden memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçen Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine teşekkür etti.