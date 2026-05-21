Erzurum'un Aşkale ilçesinde Koçak Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında görücüye çıktı. Koçak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen programa Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kahraman Karalı ile şube müdürleri katıldı.

Bilim fuarı, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle açıldı. Açılışın ardından stantları gezen katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ise hazırladıkları projeleri anlatarak hem heyecanlarını hem de mutluluklarını dile getirdi.

Birbirinden farklı projelerin sergilendiği fuarda öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar takdir toplarken, etkinliğin hafta sonuna kadar açık kalacağı ve vatandaşların ziyaretine sunulacağı öğrenildi.