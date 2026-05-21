Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından 'Sumud filosu aktivisti Ömer Onay ile tüm Filistin aktivistleri için sokaktayız' temasıyla araç konvoylu etkinlik düzenlendi.

İstasyon Meydanı'nda toplanan vatandaşlar buradan araçlarla konvoy oluşturarak Lalapaşa, Havuzbaşı, Üniversite Kavşağı ve MNG AVM önünden geçerek Olimpiyat Parkında yeniden toplandı.

Küresel Sumud Filosu kapsamında yürütülen çalışmalara ve Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin sonunda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Sumud filosu aktivisti Ömer Onay'ın oğlu Ahmet Enes Onay okudu.

Onay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; 'Ey zulme karşı susmayanlar, Ey Gazze için yüreği yananlar, Bugün burada gemiyi konuşmayacağız. Bugün burada insanlığın onurunu konuşacağız. Bugün burada abluka altındaki çocuklara ulaşmaya çalışan vicdanı konuşacağız. Ve karşımızda yine aynı zulüm var. Eline geçirdiği her fırsatta ölüm kusan Siyonist İsrail. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen. Uluslararası hukuka rağmen. Bütün dünyanın gözleri önünde yardım filosuna saldırıyor. Gemilerimizi işgal ediyor. İnsanlığın vicdanını susturmaya çalışıyor. İçinde silahsız aktivistlerin olduğu bir gemiden neden korkuyorsunuz. İçinde vicdan taşıyan insanlardan neden korkuyorsunuz? Neden? Çünkü onlar biliyor. Gazze'ye ulaşan her yardım, İsrail'in kurduğu zulüm düzenine vurulan bir darbedir. Ama buradan ilan ediyoruz. Bir gemiyi durdurabilirsiniz. Ama hakikati durduramazsınız. Bir gemiyi kuşatabilirsiniz. Ama mazlumun duasını susturamazsınız. Bir gemiye el koyabilirsiniz. Ama annelerin gözyaşını engelleyemezsiniz. Çünkü o gemiler sadece demir değildir. O gemiler vicdandır. O gemiler ümmetin onurudur, O gemiler Gazze'ye uzanan kardeşlik elidir, Ve biz artık çok iyi biliyoruz. Firavunların sonu ne olduysa, Zalimlerin sonu ne olduysa, Çocukların kanıyla beslenenlerin sonu da aynı olacak. Ve bilin ki; Bir Mazlumun ahı, dünyanın bütün ordularından daha büyüktür.'

'Bugün filodaki aktivistlerin yanında olma günüdür' diyen Onay, konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Bugün Gazze'ye sahip çıkma günüdür. Bugün korkmadan haykırma günüdür! Allah'tan taraf olan hiçbir zaman kaybetmez. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Bir gemi gider, Bin gemi gelir. Siz engelledikçe biz büyüyeceğiz. Siz saldırdıkça vicdan ayağa kalkacak. Siz zulmettikçe ümmet birleşecek. Ve Allah'ın izniyle Gazze teslim olmayacak, Filistin diz çökmeyecek, Bu ümmet susmayacak.'

Konuşmaların ardından katılımcılar olaysız şekilde dağıldı.