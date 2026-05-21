Samsun'un Canik Belediyesi, geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlara bayram şekeri, kolonya, lokum ve Türk kahvesi hediye ediyor.

Canik Belediyesi, sıfır atığa yönelik hayata geçirdiği projelerle doğanın ve çevrenin korunmasında öncülük ederken, aynı zamanda aile bütçesine katkı sunuyor. Canik Sıfır Atık Marketi ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'yla aile bütçesine katkı sunan Canik Belediyesi'nden bir müjde daha geldi. Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'na ve Canik Sıfır Atık Marketi'ne 10 kilogram ve üzeri geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlara temel gıda ve temizlik paketi hediye eden Canik Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde bu kez Kurban Bayramı öncesinde bayram paketi hediye ediyor. Vatandaşlara evlerinde biriktirdiği geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında nakit iade ve market alışveriş puanı sağlayan Canik Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hayata geçirdiği çalışmayla Canik Sıfır Atık Marketi'ne ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'na 3 kilogram ve üzeri geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlara içerisinde bayram şekeri, kolonya, lokum ve Türk kahvesi yer alan bayram paketlerini hediye ediyor.

Sıfır atığa yönelik örnek projeleri uygulamaya almaya devam ettiklerini aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Canik'te sürdürülebilir bir çevre için hareket ediyor, aile bütçesine katkı sunuyoruz' dedi.

Sıfır atık seferberliği

Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi ile atıkları ekonomiye kazandırdıklarını ve aile bütçesine destek olmaya devam ettiklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imizde sıfır atık seferberliğimizi sürdürüyoruz. Canik Sıfır Atık Marketimiz ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızla atıkların yeniden kazanımını sağlıyor, aile bütçesine katkı sunuyoruz. Her iki atık getirme noktamıza evlerinde biriktirdiği geri dönüştürülebilir atıkları getiren hemşehrilerimize, CanAtık mobil uygulamamız üzerinden istekleri doğrultusunda nakit iade sağlıyor veya Canik Sıfır Atık Marketi Alışveriş Puanı tanımlıyoruz. Kurban Bayramı'na yeniden kavuşuyor olmanın sevincini paylaştığımız bu günlerde, ayrıca Canik Sıfır Atık Marketimize ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracımıza geri dönüştürülebilir atık getiren hemşehrilerimize bayram paketi hediye etmeyi sürdürüyoruz. Sıfır atığa yönelik örnek projelere imza atıyor, aile bütçesine katkı sunmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Bayram paketi hakkında detaylı bilgiye, belediyenin çözüm merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.