Esenyurt Belediyesi Belediye Başkanvekili Can Aksoy'un dönemindeki hayata geçirilen 9'uncu sosyal tesis, Mimar Sinan Millet Bahçesi içerisinde açıldı. Zeytin Sosyal Tesisi açılışında konuşan Can Aksoy, 'İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile Esenyurt'un her bir köşesini daha yaşanabilir daha modern ve sosyal donatıları daha zengin bir çehreye kavuşturmak için ekibimiz ile gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, göreve başladığında bu yana 9'uncu sosyal tesisin açılışını da gerçekleştirdi. Mimar Sinan Millet Bahçesi içerisinde azılan Zeytin Sosyal Tesisi iç ve dış mekanda toplam 90 kişiyi ağırlanabilecek. Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan tesisin açılışına, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi kürsüde bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, 'İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile Esenyurt'un her bir köşesini daha yaşanabilir daha modern ve sosyal donatıları daha zengin bir çehreye kavuşturmak için ekibimiz ile gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bugün kapılarını açtığımız Zeytin Sosyal Tesisi, dostlukların pekişeceği, ailelerin özellikle hafta sonu keyifle vakit geçireceği, Esenyurtluluk bilincinin güçleneceği buluşma noktalarından birisi olsun. Adını barışın, bilgeliğin, bolluğun ve barışın simgesi olan zeytinden alan tesisin, ilçemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, bu güzel tesisin açılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada açacağımız tesisimiz aslında bir buluşma noktası. Bu buluşma noktasını keyifli hale getiren insanların dostlarıyla buluşup bir an geçirmesidir. Yoksa buradaki çay kahve herkesin evinde fazlasıyla vardır. Bunun bilincindeyiz. Buradaki 180 dönümlük yeşil alanımız normalde atıl alandı. Bu gibi alanların kazandırılması ve sonrasında da bir mola alanı düşünüldü. Buraları Akçaburgaz Mahallemize ve yakındaki mahallerimize emanet ediyoruz' dedi.

Esenyurt Kaymakamı Çobanoğlu ise, 'Artık geleneksel hale gelen belediye açılışlarımızdan bir tanesinde sizlerle beraberiz. Esenyurt Belediyesi'nin sosyal belediyecilik örneği olarak dezavantajlı gruplara, engellilere, yaşlılara, çocuklara, kadınlara, emeklilere toplumun her kesimine dokunan sosyal projelerin bir yenisini sizlerle birlikte hizmete açıyoruz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla tesis açılışı gerçekleştirildi.